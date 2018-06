Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unhas de gel podem causar infeções

Esteticistas têm de desinfetar devidamente o material para evitar o contágio de doenças.

Por Francisca Genésio | 09:47

Com as férias de verão à porta, a maioria das portuguesas já procurou esteticistas para arranjar os pés e pintar as unhas. Estas profissionais conseguem tratar do aspeto, mas não da saúde, defendem os especialistas.



"Quem opta por colocar gel deve saber que este torna a unha mais frágil, ou seja, mais suscetível a apanhar posteriormente fungos e doenças. Depois, os vernizes que são utilizados em várias clientes, não estão devidamente esterilizados, o que aumenta a probabilidade de doenças", explica ao CM a podologista Andreia Duarte.



Nesta altura do ano a preocupação dos médicos vai além das micoses. Isto porque a pele, devido às temperaturas elevadas, fica mais seca, dando origem, muitas vezes, a fissuras nos calcanhares. "Esta é uma das principais queixas dos doentes nesta altura e tudo porque optamos por chinelos sandálias, que deixam o pé mais exposto", frisa a especialista.



Por outro lado, quem opta por calçado fechado, corre também riscos. "A proliferação de fungos está associada a um excesso de calor e de humidade nos pés, é por isso importante ter uma boa higiene" recomenda Andreia Duarte.



"Tem de se arejar o calçado"



CM: Aconselha a utilização de calçado fechado sem meias, devido ao calor?

Andreia Duarte – Não. O pé fica diretamente em contacto com a palmilha do calçado e a humidade fica ali retida, podendo criar-se condições ótimas para o desenvolvimento de fungos e bactérias. No fundo, cria-se uma espécie de ‘incubadora’ para os microrganismos. É preciso haver uma barreira entre o calçado e o nosso pé.

– Como deve ser feita a limpeza do calçado?

– Tudo depende do uso que a pessoa faz desse mesmo calçado. Não se vai lavar a mesma quantidade de vezes o calçado que se usa todos os dias ou o que se utiliza ocasionalmente. De qualquer forma, o que não puder ser lavado, deve utilizar-se um desinfetante na palmilha. Ou então, há um pó, com substâncias próprias para evitar a micose, que pode ser colocado na base. Tem também de se arejar o calçado.



Verrugas aparecem depois do verão

Depois do verão, os especialistas alertam para o aparecimento de verrugas nos pés. "Aparecem sobretudo nos jovens, são uma espécie de vírus, da mesma estirpe do herpes. Assemelham-se a cravos, mas em vez de exteriorizarem, ficam internos devido à pressão que exercemos sobre o pé", refere a podologista.