União de Sindicatos organiza sexta-feira concentração contra encerramento da urgência pediátrica de Setúbal

A União dos Sindicatos de Setúbal, em conjunto com organizações de utentes da saúde de Palmela, Sesimbra e Setúbal, promove na sexta-feira uma concentração de protesto contra o encerramento da urgência pediátrica de Setúbal em fins de semana alternados.

"O que fica em causa [com o encerramento da urgência pediátrica em fins de semana alternados] é a assistência às crianças dos concelhos de Setúbal, Sesimbra e Palmela", lê-se numa nota de imprensa divulgada pela União de Sindicatos de Setúbal (USS).

A concentração, junto ao Interface de Transportes de Setúbal, é mais um dos protestos que tem sido realizado contra o encerramento do serviço de urgência pediátrica do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em fins de semana alternados, já a partir de 01 de abril.

Para a estrutura sindical afeta à CGTP-IN, os familiares e as crianças que necessitem de recorrer à urgência pediátrica "terão de se deslocar ou para o Hospital do Barreiro ou para o Hospital de Almada, o que numa situação de urgência extrema põe em causa a assistência em tempo devido".

Ainda antes da concentração de utentes marcada para sexta-feira, as câmaras de Palmela, Sesimbra e Setúbal, participam num Fórum Intermunicipal de Saúde, na quinta-feira, no salão nobre da Câmara Municipal de Setúbal.

O Fórum Intermunicipal de Saúde de Setúbal, com a participação de entidades locais e regionais, é uma iniciativa do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins (CDU), a que se associaram os municípios de Palmela e Sesimbra, também com presidência comunista, para exigir respostas para os problemas na área da saúde, particularmente para os problemas do Hospital de São Bernardo, principal unidade de saúde do Centro Hospitalar de Setúbal.

Estas iniciativas surgiram na sequência do anúncio feito em 13 de março pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde de encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria do Hospital de São Bernardo entre as 21:00 de sexta-feira e as 09:00 de segunda-feira, no âmbito da estratégia de reorganização dos serviços de urgência de pediatria, face à escassez de recursos humanos nos hospitais.