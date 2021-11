União Europeia processa Portugal pela má qualidade do ar causada por dióxido de nitrogénio

"Portugal ultrapassou de forma contínua e persistente o valor-limite anual de dióxido de nitrogénio em três zonas de qualidade do ar", afirmou a Comissão em comunicado, referindo-se a Lisboa e Porto, as maiores cidades do país, como duas dessas zonas, avançou a Reuters.

É responsável por 50 mil mortes prematuras na UE todos os anos, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente (EEA).





"Os esforços das autoridades portuguesas têm sido até à data insatisfatórios e insuficientes", afirmou a Comissão, citada pela Reuters.

"A plena implementação das normas de qualidade do ar consagradas na legislação da UE é fundamental para proteger eficazmente a saúde humana e salvaguardar o ambiente natural."









No início deste ano, o Tribunal de Justiça Europeu já tinha declarado que a Alemanha ultrapassou os valores limites para o dióxido de nitrogénio em várias cidades, incluindo Berlim.



