União Europeia terá já neste verão o dobro da capacidade de meios aéreos de combate a incêndios

A União Europeia terá no próximo verão o dobro da capacidade de meios aéreos de combate a incêndios em relação ao ano passado, assegurou esta terça-feira em Lisboa o Comissário Europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Janez Lenarcic participa em Lisboa num seminário sobre as lições aprendidas com a época de incêndios rurais de 2022, que decorre esta terça-feira e na quarta-feira, com representantes de mais de 30 países.

O comissário destacou que os Estados membros foram "convidados" a manifestarem o seu interesse em aumentar a sua capacidade e Portugal está entre os países que já "manifestaram o seu interesse em fazer parte desta capacidade reforçada de aviões de combate a incêndios", no âmbito do programa da união europeia 'rescEU', que prevê, entre outras medidas, uma frota aérea permanente de combate a incêndios.