Unidade de cuidados continuados da Confraria da Nazaré tem 17 infetados com Covid-19

Dez doentes internados na Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) do Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré estão infetados com covid-19, na sequência de um surto que infetou ainda sete trabalhadores, informou o delegado de saúde.

O surto, detetado no início da semana, "resultou num total de 17 casos positivos, dos quais dez referentes a utentes daquele serviço e sete a funcionários da instituição", disse à agência Lusa o delegado de saúde coordenador da região Oeste, Jorge Nunes.

Numa mensagem publicada na página da Internet da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, o presidente da mesa administrativa, Nuno Batalha, informou que, dos dez utentes infetados pelo novo coronavírus, "dois estão internados no Hospital de Leiria e encontram-se estáveis".

Os restantes mantém-se na UCCI e "estão assintomáticos", acrescentou.

De acordo com o mesmo responsável, entre os funcionários infetados "alguns são enfermeiros", que se encontram em isolamento.

A UCCI funciona desde 2007 no Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, em resultado de um acordo celebrado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria e a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

A unidade constituída por uma Unidade de Média Duração e Reabilitação e outra de Longa Duração e Manutenção.

No concelho da Nazaré, no distrito de Leiria, existe ainda outro surto ativo, num lar na freguesia de Famalicão, "com 15 utentes e dois trabalhadores infetados", segundo o delegado de saúde.

O concelho da Nazaré, que desde o início da pandemia registou um total de 407 pessoas infetadas com covid-19, conta hoje com 136 casos ativos, segundo o último boletim de situação epidemiológica publicado pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria.

O boletim contabiliza ainda 265 pessoas recuperadas e seis mortos .

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.