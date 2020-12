Unidade de Saúde em Guimarães encerrada após profissionais testarem positivo à Covid-19

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ronfe, em Guimarães, esteve esta quarta-feira encerrada por causa de casos de infeção pelo novo coronavírus e a partir de quinta-feira vai funcionar em horário reduzido e de forma condicionada.

Em nota informativa publicada na sua página da rede social Facebook, aquela USF refere que os casos positivos surgiram em profissionais de saúde.

Hoje, a unidade esteve encerrada e, a partir de quinta-feira, funcionará apenas entre as 00h80 e as 14h00, tendo sido canceladas todas as consultas programadas no âmbito da diabetes, hipertensão e saúde de adultos.

"Serão mantidos os serviços mínimos", acrescenta a nota.

Entre estes serviços, estão a consulta de saúde infantil com vacinação associada, a saúde materna, a consulta aberta, baixas e tratamentos de enfermagem inadiáveis.

A USF pede aos utentes que, se tiverem uma consulta agendada, confirmem, por telefone ou mail, se a mesma se vai realizar antes de se dirigirem à unidade.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.645 pessoas dos 303.846 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.