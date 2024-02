Unidade Local de Saúde reforça número de utentes com médico de família em Trás-os-Montes e Douro

A Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD), sediada em Vila Real, conseguiu um reforço de 10 clínicos de medicina geral e familiar, garantindo uma cobertura quase total de utentes com médico de família.

Criada no início de janeiro, a ULS integra 59 unidades funcionais de cuidados de saúde primários, em 23 centros de saúde, que em conjunto com as três unidades hospitalares (Vila Real, Chaves e Lamego) dão resposta a uma população de cerca de 369 mil habitantes.

A nova ULS tem uma área de abrangência de 5.500 quilómetros quadrados e serve 21 concelhos.

Com o reforço de 10 médicos, a Unidade Local de Saúde "garante praticamente a cobertura total por médico de família aos seus utentes", fortalecendo "o papel do médico de família junto da comunidade, enquanto resposta de primeira linha e numa ótica de grande proximidade", refere em comunicado.

Estes médicos especialistas em medicina geral e familiar vão exercer atividade nas unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados dos centros de saúde de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Mesão Frio, Murça e Lamego.

"Este reforço da capacidade de resposta revela o empenho e determinação das entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), em dotar os quadros de pessoal com profissionais qualificados, que garantam cuidados de saúde de qualidade", afirmou citado em comunicado Ivo Oliveira, presidente do conselho de administração da ULSTMAD, que tem sede social em Vila Real.

O responsável acrescentou que, "embora as contratações de alguns destes médicos respeitem a substituição de ausências, o saldo líquido entre entradas em saídas é positivo, tendo aumentado o número de médicos nas USF".

Vera Santos, diretora clínica para os cuidados primários, realçou "a importância destes profissionais na melhoria da acessibilidade da população aos cuidados de saúde, com impacto direto na prevenção e promoção da saúde, na gestão das doenças crónicas e na redução da pressão sobre os serviços de urgência".

Já o diretor dos recursos humanos da ULS, Miguel Maravilha, salientou o "esforço processual realizado em janeiro pelo serviço para a integração no sistema de recursos humanos, de cerca de mil profissionais dos cuidados de saúde primários, sem incidentes".

A ULS disse ainda que os serviços de atendimento complementar (SAC) dos centros de saúde da área de influência da ULSTMAD estão também a funcionar aos fins de semana para "fortalecer a capacidade de resposta a todas as situações de doença aguda não emergente, constituindo uma alternativa eficaz dos serviços de saúde a todas as situações que não necessitem de recorrer a uma urgência hospitalar".