Unidade modular para urgências da Covid-19 em Viseu

Entrou ontem em funcionamento a unidade modular para triagem Covid-19 edificada junto ao Hospital de Viseu. Esta nova unidade será dedicada em exclusivo para doentes Covid-19 e vem melhorar as condições de atendimento aos utentes, de trabalho aos funcionários de saúde, e impedir que os doentes com coronavírus passem pelas Urgências gerais do hospital.



Trata-se de uma estrutura construída numa semana e que foi oferecida por uma empresa de Nelas. "Esta realização é a demonstração prática da utilidade da nossa empresa e um reconhecimento à região", disse Vitor Neves, CEO da Purever Industries.



O Hospital de Viseu continua sem poder fazer as análises aos testes Covid-19 por falta de condições do laboratório da unidade hospitalar.