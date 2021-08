Unilabs disponível para reabrir ou encerrar em definitivo Queimódromo do Porto

Os laboratórios Unilabs adiantaram hoje à Lusa estarem à "inteira disposição das autoridades" para reabrir ou encerrar definitivamente o centro de vacinação do Queimódromo, no Porto, onde a vacinação foi suspensa na semana passada devido a problemas de refrigeração.

"Respeitamos e compreendemos a importância dos inquéritos em curso, com os quais estamos a colaborar, para que se dissipem quaisquer dúvidas relativamente a todos os temas em questão, nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento rigoroso do centro, e em função disso estamos à inteira disposição das autoridades, da ARS Norte e da `task-force´ para o reabrir ou para o encerrar em definitivo, de acordo com o que as autoridades entendam como mais apropriado", sublinhou a Unilabs, em comunicado.

A 'task-force' adiantou hoje que só reabre este centro de vacinação depois de perceber as causas do problema e do atraso na participação da ocorrência.