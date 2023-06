United Airlines volta a ligar Ponta Delgada a Nova Iorque

A companhia aérea United Airlines vai retomar no fim-de-semana a rota sazonal entre o aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, e o aeroporto Internacional Newark Liberty/Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, anunciou esta segunda-feira a empresa.

De acordo com a operadora, o voo "deverá ser operado até 27 de setembro de 2023", juntando-se a rota "às ligações da United já existentes em Portugal, como a operação diária, sem escalas, durante todo o ano, de Lisboa para Nova Iorque/Newark e a operação sazonal entre Lisboa e Washington Dulles", além da ligação entre a cidade do Porto e Nova Iorque/Newark.

Citado na nota de de imprensa, José Ferreira, responsável comercial em Portugal da United Airlines, refere que "como a única companhia aérea americana que liga os Açores à área metropolitana de Nova Iorque", a operadora "está muito satisfeita por regressar a Ponta Delgada para a época de verão de 2023".

"Com o regresso do voo para Nova Iorque/Newark, os nossos clientes nos Açores podem tirar partido de um serviço direto para os Estados Unidos da América, bem como de uma rede de rotas inigualável a partir do 'hub' da United em Nova Iorque/Newark, que oferece ligações convenientes e sem escalas para 60 destinos nas américas", afirma José Ferreira.

O responsável salienta ainda que "esta rota também proporciona um acesso mais fácil para os visitantes dos Estados Unidos da América às deslumbrantes ilhas dos Açores."

Segundo a empresa, a United está a voar para 37 cidades na Europa, África e Médio Oriente este verão, registando "uma procura sem precedentes de viagens internacionais, em comparação com o ano passado, operando um programa internacional que representa um crescimento superior a 25% relativamente a 2022".