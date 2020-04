Universidade de Coimbra avalia efeitos da pandemia de coronavírus na família e na comunidade

Investigadores da Universidade de Coimbra estão a realizar um questionário de âmbito mundial para "compreender e avaliar as consequências que a pandemia está a ter nas relações familiares, sociais e comunitárias", anunciou esta sexta-feira a instituição.

Uma equipa de investigadores do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade de Coimbra (UC), coordenada por Paula Santana, "está a realizar um questionário de âmbito mundial com o objetivo de compreender e avaliar as consequências que a pandemia da covid-19 está a ter nas relações familiares, sociais e comunitárias", afirma a UC numa nota enviada esta sexta-feira à agência Lusa.

O inquérito, disponível em https://surveys.uc.pt/index.php/992535?lang=pt, tem "tradução em 13 línguas", sublinha, citada pela UC, Paula Santana.

A equipa de investigadores espera, deste modo, "conseguir chegar a indivíduos de diferentes territórios do mundo, com idade igual ou superior a 18 anos", refere a investigadora, apelando à participação dos cidadãos.

"Para além das características do indivíduo, da habitação e da área envolvente, queremos avaliar de que forma os contextos de vida, trabalho/estudo e lazer e o acesso e utilização de cuidados de saúde estão a ser afetados pela pandemia da covid-19", destaca a coordenadora do estudo.

"Outro aspeto relevante, que sairá das respostas a este questionário, é relativo à perceção dos cidadãos sobre o papel das autarquias na minimização dos impactos sociais e económicos", acrescenta.

A equipa de investigadores do CEGOT garante a confidencialidade dos dados e o anonimato dos inquiridos.

"Não haverá qualquer divulgação ou comunicação de resultados individuais", afirma Paula Santana, assegurando que "os dados recolhidos serão exclusivamente utilizados para fins de investigação científica fundamental e aplicada".