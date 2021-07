Universidade de Coimbra ganha 492 mil euros para estudar efeitos do 'stress' no cérebro

Um projeto dedicado ao estudo dos efeitos do 'stress' crónico no cérebro, coordenado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), ganhou 492 mil euros de financiamento.

Este financiamento de quase meio milhão de euros, anunciou hoje a Universidade de Coimbra, é concedido no âmbito de Concurso CaixaResearch de Investigação na Saúde, iniciativa da Fundação la Caixa, que conta com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

"O 'stress' crónico é cada vez mais prevalente nas sociedades modernas e resulta num risco aumentado para a saúde mental, devido aos seus efeitos no cérebro", afirma, numa nota enviada à agência Lusa, a UC, referindo que "uma das regiões do cérebro mais afetadas pelo 'stress' é o córtex pré-frontal, que está envolvido no planeamento de comportamentos complexos e na tomada de decisões".