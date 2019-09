Universidade de Coimbra sem carne de vaca é alvo de críticas

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, está debaixo de uma chuva críticas perante a decisão de retirar a carne de vaca das cantinas.Depois da Confederação dos Agricultores de Portugal contestar a medida,esta quarta-feira foi a vez da Associação dos Produtores de Leite de Portugal.Citando o patologista Sobrinho Simões a associação referiu: "Ficámos espertos porque comemos carne." O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, pelo contrário, considerou a decisão de "relevante".Entre os estudantes a decisão não reúne consenso. Manuela Barbosa, 22 anos, estudante de Direito, concorda com a proibição: "Se for para proteger o ambiente acho muito bem".Já Elisa Teixeira, 18 anos, caloira do mesmo curso, está convencida de que a solução "não é proibir", mas sim "garantir que a carne seja produzida de forma sustentável". Maria Rita Vaz, 20 anos, não partilha da mesma opinião.Considera a medida "bastante correta" e apesar de reconhecer que "limita um pouco as opções dos estudantes", diz que "não será algo que não se possa aguentar". Outros alunos, que preferiram não se identificar, criticaram a decisão e sugeriram que "se comece, antes, por proibir os carros na zona da Universidade".A Associação Académica de Coimbra (AAC) considera a decisão do Reitor uma "medida altamente arrojada, que a AAC apoia".A Associação Terra Maronesa diz que a medida é "contraproducente com consequências ecológicas e económicas potencialmente perversas".A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) diz que a decisão de retirar a carne de vaca das cantinas da Universidade de Coimbra é " de duvidosa legalidade, castra a liberdade de escolha das pessoas e contraria a dieta Mediterrânica".Para o especialista do departamento de Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), António Guerner, a medida tomada pelo Reitor da Universidade de Coimbra é "demasiado drástica" e "alarmista", podendo não ser "totalmente eficaz".