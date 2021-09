Universidade de Évora realiza testes à Covid-19 para "garantir regresso seguro"

A Universidade de Évora (UÉ) está a promover, esta semana, a realização gratuita de testes de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, para "garantir um regresso seguro" da comunidade académica à instituição após as férias.

Em comunicado, a UÉ explicou ter adotado esta "estratégia de atuação" para "garantir um regresso seguro a toda a comunidade académica", uma vez que o início do novo ano letivo está "cada vez mais próximo".

Segundo a academia alentejana, o rastreio gratuito ao vírus da covid-19 pode ser realizado, desde hoje e até sexta-feira, por "toda a comunidade académica".

Esta testagem decorre, até sexta-feira, entre as 09:00 e as 13:30, na Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus e, até quarta-feira, no mesmo horário, nos colégios do Espírito Santo e Luís António Verney.

A UÉ indicou que a comunidade académica pode também optar por realizar o teste à covid-19 nos polos da Mitra ou dos Leões, na terça ou na quarta-feira, das 09h00 às 12h30.

Além disso, adiantou, continua a realização de testes PCR, por marcação, às terças e sextas-feiras.

Este ano, de acordo com a academia alentejana, as matrículas e inscrições, em que será "privilegiado o processo de matrículas 'online'", vão decorrer entre o dia 27 deste mês e 01 de outubro.

"Apenas é obrigatória a matrícula presencial para os cursos com pré-requisitos", acrescentou.

