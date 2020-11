A Universidade do Algarve (UAlg) contabiliza 51 casos de pessoas ligadas à instituição infetadas com Covid-19, desde o início do ano letivo e até à passada quinta-feira. Neste momento, 40 pessoas já recuperaram e existem apenas “11 casos ativos”.









O esclarecimento da instituição surge depois da delegada de saúde regional, Ana Cristina Guerreiro, ter alertado para a existência de “casos ativos na comunidade académica”, alegadamente relacionados com festas realizadas em casas de estudantes universitários.

A UAlg garante que desde o dia 14 de outubro foram pedidos 72 testes, “não resultando nenhum caso positivo”. Fonte da Administração Regional de Saúde do Algarve confirmou ao CM que foram “feitos testes”, mas os resultados ainda não são conhecidos.