Universidade do Algarve lança orçamento participativo de 80 mil euros

A Universidade do Algarve (UAlg) vai lançar na próxima quinta-feira um procedimento de orçamento participativo em que coloca à disposição da comunidade académica 80 mil euros, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a UAlg refere que é a primeira instituição de ensino superior em Portugal a lançar um orçamento participativo "que inclui toda a comunidade académica", sendo dirigido a estudantes, funcionários não docentes, docentes e investigadores.

A verba de 80 mil euros, destinada a projetos que melhorem o bem-estar da comunidade académica, será distribuída da seguinte forma: 40 mil euros para estudantes e 40 mil euros para funcionários docentes, não-docentes e investigadores.

O orçamento participativo é um mecanismo de democracia participativa que permite aos cidadãos, neste caso a comunidade académica, influenciar ou decidir sobre um determinado orçamento.

O mecanismo de participação vai envolver as unidades orgânicas, associação académica, serviços e centros de investigação, "através da valorização das suas opiniões e capacidade de reflexão, com vista a desenvolver o sentimento de pertença, diálogo, mobilização coletiva em prol do bem comum, respeito pelas escolhas diferentes e aumento de confiança na gestão da instituição".

A instituição conclui que estudantes, funcionários, investigadores e docentes poderão, assim, decidir sobre "uma parte significativa das suas receitas e participar de forma cívica e ativa em projetos inovadores, designadamente, no âmbito do desenvolvimento sustentável, empreendedorismo social, pedagógico, desportivo ou cultural".

A UAlg vai organizar, até ao final de março, sessões públicas de divulgação deste orçamento participativo, para que "todos possam conhecer" a sua "organização e funcionamento".

O lançamento oficial da iniciativa está marcado para quinta-feira, às 14h00, no anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas, em Faro.