A pretexto de congressos e reuniões de caráter científico, o presidente do Instituto 3B’s, da Universidade do Minho, Rui Reis, tem percorrido o Mundo em viagens de luxo pagas pela Universidade do Minho. Em muitas destas deslocações, o cientista viaja, alegadamente, com a família e amigos, sem olhar a custos.









