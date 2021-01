Universidade do Porto prevê realizar exames à distância desde que seja "exequível"

O conselho de diretores da Universidade do Porto (U.Porto) decidiu esta sexta-feira que quando for "exequível" os exames podem ser realizados à distância e que cada faculdade pode criar uma época especial para os estudantes impossibilitados devido à pandemia.Em resposta à agência Lusa, a Universidade do Porto afirmou que o conselho de diretores das 14 unidades orgânicas se reuniram para analisar e ponderar sobre o decreto do Governo que determina a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, sem prejuízo das épocas de avaliação em curso.

No âmbito da reunião extraordinária, ficou decretado que quando a faculdade considerar "exequível e justo" para todos os estudantes os exames podem ser realizados à distância.