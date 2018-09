Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Universidade Nova de Lisboa inaugura este sábado 'campus' de Carcavelos

Nova SBE tem atualmente cerca de três mil estudantes, na maioria estrangeiros.

07:05

A Universidade Nova de Lisboa inaugura este sábado o 'campus' de Carcavelos, no concelho de Cascais, onde instalou a Faculdade de Economia.



O novo 'campus' da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) é oficialmente inaugurado numa cerimónia que conta com centenas de convidados, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Com 46 mil metros quadrados, a faculdade oferece vários espaços de convívio, quatro restaurantes, cafés, bares e ginásio.



O edifício foi construído de raiz em frente da praia de Carcavelos e é o resultado de uma campanha de angariação de fundos iniciada em 2014.



Os privados doaram 42 milhões de euros que permitiram financiar a construção da faculdade pública.



A Nova SBE tem atualmente cerca de três mil estudantes, na maioria estrangeiros.



A escola acolhe alunos de 74 nacionalidades, com destaque para os alemães, italianos, ingleses, espanhóis, chineses, brasileiros, belgas, holandeses e austríacos.