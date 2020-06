Universidades lusas no topo das melhores do Mundo

A lista das melhores universidades do Mundo para fazer Mestrado em Finanças, elaborada pelo jornal britânico ‘Financial Times’, acaba de ser divulgada e distingue três estabelecimentos de ensino portugueses, com a Universidade Nova em destaque. A Nova School of Business and Economics ficou na 14ª posição da lista, num ranking que elege a HEC Paris, em França, como a escola de topo para se dominarem os números.Na 26ª posição aparece a Católica Lisbon School of Business and Economics, que, em comunicado, reagiu à classificação, anunciando que 97% dos seus graduados do Mestrado em Finanças "têm emprego três meses após o final do programa, com um salário médio inicial equivalente a 48 600 dólares anuais" (cerca de 43 163 euros).Na 31ª posição, vem o Mestrado em Finanças do ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que este ano se estreia nos rankings do ‘Financial Times’. O jornal destaca o ISEG por "proporcionar uma duplicação de salário (+94%) em três anos".De acordo com Clara Raposo, presidente do instituto, "este é um momento de celebração para todos". Além do ISEG, mais quatro escolas integram este ranking pela primeira vez: a alemã WHU, o Trinity College Dublin (Irlanda), a Carlos III de Madrid (Espanha), e a holandesa Tilburg.