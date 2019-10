Universitários que dormem menos de sete horas por noite têm notas mais baixas

Uma equipa de investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos EUA, descobriu que os alunos que dormem menos de sete horas por noite têm notas 50% mais baixas do que aqueles que dormem em média mais uma hora.

Porém, os alunos que se deitam depois das 02h00 têm pior prestação nos testes, mesmo que tenham dormido as sete horas. Para além das horas de sono predeterminadas é ainda necessário que os jovens se deitem no máximo à uma da manhã para que o seu desempenho não seja afetado.

De acordo com o estudo publicado no jornal Science of Learning, a privação do sono é preponderante para o nível de stress que os jovens estudantes sentem e consequentemente para o seu sucesso ao longo do percurso académico.

Os investigadores verificaram que os alunos que dormiam pelo menos sete horas por noite obtiveram os melhores resultados nos testes realizados.

Embora haja uma evidente relação entre o sono e os resultados académicos, os profissionais de saúde alertam para que hajam outros fatores envolvidos. Contudo, as horas de sono são preponderantes no desempenho dos estudantes.

O estudo associa esta descoberta ao facto de o sexo feminino obter melhores resultados a nível académico: as raparigas por norma têm melhores hábitos de sono.

Inicialmente a pesquisa tinha como objetivo analisar os efeitos da atividade física na vida académica dos jovens. Contudo, os investigadores concluíram que não havia nenhuma diferença evidente entre aqueles que praticavam exercício físico e aqueles que não faziam qualquer tipo de exercício perante os resultados obtidos na respetiva instituição de ensino.