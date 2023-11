A urgência básica de Monção encerra aos fins de semana, a partir de sexta-feira, e as urgências de medicina interna e cirúrgica fecham esta quinta-feira e reabrem segunda-feira, revelaram a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e os Médicos em Luta.

Segundo fonte do movimento Médicos em Luta, além das urgências de medicina interna e cirúrgica do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, que encerram esta quinta-feira às 20:00 e reabrem na segunda-feira às 08:00, também a pediatria vai fechar às 08:00 de sábado e voltar a funcionar, na segunda-feira às 08:00.

A mesma fonte adiantou que "as escalas de serviço de cirurgia, durante a semana, no mês de dezembro não estão garantidas".

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho convocou para as 17:00 uma conferência de imprensa para expressar o "repúdio" dos autarcas do distrito de Viana do Castelo pelo encerramento do Serviço de Urgência Básico (SUB) do centro de saúde de Monção, aos fins de semana, a partir de sexta-feira.