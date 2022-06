Várias grávidas tiveram esta sexta-feira de procurar um Serviço de Urgência fora de Braga, por encontrarem a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do hospital da cidade encerrada. Volta a estar fechada este domingo.



Com o caos instalado no hospital, vários médicos que o CM contactou dizem não ter dúvidas de que, em breve, a Urgência Geral possa também ter de encerrar.









