Urgência de Ginecologia e Bloco de Partos encerram em Aveiro

A urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Aveiro vão estar encerrados entre as 08h30 de domingo e as 08h30 de segunda-feira, de acordo com uma informação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

Em comunicado o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento da urgência de Ginecologia/Obstetrícia, bem como do Bloco de Partos do Hospital de Aveiro.

A administração hospitalar precisa, no comunicado, que por esse motivo aqueles serviços "vão estar encerrados entre as 08h30 do dia 05 de novembro até às 08h30 do dia 06 de novembro".

Em caso de necessidade, os utentes devem-se dirigir à Maternidade Bissaya Barreto e à Maternidade Daniel Matos, em Coimbra.

O CHBV refere ter sido feito aviso ao CODU/INEM, Corporações de Bombeiros, Saúde 24, Hospital de Referência e hospitais mais próximos.