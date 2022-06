Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga encerrada entre domingo e segunda-feira

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado entre as 08h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira, anunciou este sábado a unidade de saúde.

Num comunicado, o hospital precisa que o encerramento se deve à "impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias".

"O conselho de administração ressalva que envida diariamente todos os esforços com a finalidade de, sobretudo, manter assegurada a prestação de cuidados de saúde de forma regular às grávidas e parturientes da região", refere o comunicado.

O hospital reforça que está a "trabalhar de forma articulada com outros hospitais da região para que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde".

Em caso de urgência, a unidade pede aos utentes para contactarem a Linha SNS 24 - 808 24 24 24 e para se dirigirem a um dos outros hospitais da região, nomeadamente aqueles que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, entre os quais Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo.

"Em casos de maior complexidade, os utentes devem dirigir-se ao Centro Hospitalar de São João", refere ainda o comunicado.

Esta é quarta vez na última semana e meia que o Hospital de Braga encerra as urgências das duas especialidades por 24 horas, com o mesmo motivo.

Nas últimas semanas, vários serviços de urgência destas especialidades e blocos de partos de vários pontos do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.