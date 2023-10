Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Amadora-Sintra aberta apenas entre sexta-feira e domingo

O serviço de urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra vai estar aberto apenas à sexta-feira e ao fim de semana a partir de segunda-feira, por falta de médicos para assegurar as escalas, anunciou esta quinta-feira a instituição.

Também o Serviço de Urgência de Pediatria do Hospital Fernando da Fonseca (HFF), conhecido com Amadora-Sintra, vai estar "em situação de contingência planeada", passando a encerrar à noite, entre as 20h00 e as 8h00 do dia seguinte, adianta a instituição hospitalar em comunicado.

Uma fonte do HFF disse à Lusa que os condicionamentos nestes serviços deverão manter-se até ao final do ano.