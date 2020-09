Urgência de Ginecologia d Obstetrícia do Amadora-Sintra reabre esta noite

O Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra reabre a partir desta segunda-feira no período noturno, após uma semana de encerramento por carência de profissionais.

Segundo um comunicado enviado à agência Lusa, este serviço de urgência do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) "irá retomar o seu horário de funcionamento normal a partir desta segunda-feira, dia 28 de setembro, voltando a funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana".

O HFF (Amadora-Sintra) sublinha que se mantém "em articulação estreita" com o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para "consolidar soluções duradouras para o reforço das equipas do Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia, assegurando a prestação de cuidados de saúde de qualidade e em segurança".

O Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia estava encerrado durante a noite desde a passada segunda-feira "dada a escassez de recursos humanos que possam assegurar um eficaz atendimento às grávidas", adiantou na altura o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.