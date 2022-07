Urgência de Obstetrícia de Braga a funcionar com "normalidade" desde as 08h00

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga reabriu esta segunda-feira às 08h00, estando o atendimento a decorrer "dentro da normalidade" e assim se deverá manter até sábado, disse à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com a fonte, "poderão ocorrer constrangimentos no sábado, entre as 08h00 e as 20h00", mas a administração do hospital "está a tentar assegurar o normal funcionamento também nesse dia", no horário referido.

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga esteve encerrada entre as 08h00 de domingo e as 08h00 de hoje, devido à impossibilidade de completar as escalas de médicos.