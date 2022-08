Urgência de Obstetrícia de Braga não deve voltar a fechar num futuro próximo

O Hospital de Braga anunciou esta segunda-feira que o Serviço de Urgência (SU) de Ginecologia e Obstetrícia se encontra "totalmente reestabelecido" e "sem qualquer previsão de encerramento num futuro próximo".

Em comunicado enviado à Lusa, o hospital acrescenta que, desta forma, aquele SU "manter-se-á em pleno funcionamento, assegurando a prestação de cuidados de saúde de forma regular às grávidas e parturientes da região".

"O Conselho de Administração congratula-se com este desfecho e enaltece a flexibilidade demonstrada pelos médicos do serviço durante o permanente diálogo, o qual foi fundamental para a resolução dos constrangimentos", remata.



Nos últimos dois meses, o SU de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga esteve encerrado uma dúzia de vezes, quase sempre por períodos de 24 horas, por impossibilidade de completar as escalas.