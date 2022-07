Urgência de Obstetrícia em Abrantes a funcionar sem constrangimentos desde as 09h00

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia (UGO) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), localizada na Unidade de Abrantes (distrito de Santarém), está a funcionar "sem qualquer constrangimento" desde às 09h00 deste domingo, segundo a instituição.

Aquele serviço de urgência esteve "condicionado" desde as 09h00 de sábado até às 09h00 de domingo, tendo retomado o "normal funcionamento" esta manhã, de acordo com fonte oficial do CHMT.

Em resposta à agência Lusa, o CHMT esclareceu que, durante o período de contingência, a UGO de Abrantes registou apenas uma situação em que teve de "reencaminhar" uma utente para o Hospital de Leiria.