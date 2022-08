Urgência de Obstetrícia em Abrantes condicionada das 09h00 de domingo às 09h00 de terça-feira

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia (UGO) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), localizada na Unidade de Abrantes (distrito de Santarém), vai estar condicionada desde as 09h00 de domingo até às 09h00 de terça-feira, informou esta sexta-feira a instituição.

"O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia (UGO) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT)", e respetivo bloco de partos, "vai estar em período de contingência das 09h00 de domingo às 09h00 de terça-feira, período de 48 horas, durante o qual "não receberá doentes urgentes transportadas por ambulância", disse à Lusa fonte oficial do CHMT.

As grávidas e utentes com patologia ginecológica urgente que se desloquem ao Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT "serão transferidas para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) da região, num quadro de articulação e funcionamento em rede", que envolve o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)", especificou a mesma fonte, num procedimento que decorre desde julho último.