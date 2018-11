Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urgência de otorrino em Lisboa funciona a ‘meio gás’

Escalas são feitas ao dia consoante a disponibilidade dos médicos de outros hospitais.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A especialidade de Otorrinolaringologia da Urgência Metropolitana de Lisboa (UML) está a funcionar a ‘meio gás’. A urgência noturna de otorrino foi concentrada, desde outubro, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), ao qual pertence o Hospital de Santa Maria.



Mas como o próprio CHLN não tem otorrinos suficientes, as escalas das urgências noturnas estão a ser asseguradas por especialistas de outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Como há uma falta de otorrinos generalizada no SNS, houve alguma resistência dos concelhos de administração em permitir que os seus médicos integrem as escalas. Por isso, as escalas na UML são feitas ao dia, o que provoca alguns constrangimentos.



Fonte da UML disse ao CM que este modelo "foi feito à pressa porque o próprio CHLN não tem especialistas".



"Em ano e meio perdeu sete especialistas e os internos não querem ficar devido ao mau ambiente entre a equipa e o diretor de serviço, Leonel Luís", conta a mesma fonte, sublinhando que os médicos que chegam dos outros hospitais muitas vezes não têm as credenciais para usar o sistema informático para fazer as consultas, nem livro de ponto ou sistema biométrico para assinalar a presença no serviço.



PORMENORES

Estacionamento grátis

Otorrinos que foram fazer a escala ao Santa Maria queixaram- –se por pagar parque. O CHLN disse que à noite há lugares vagos gratuitos. Sobre o acesso ao sistema informático, o CHLN assume que é feito no próprio dia quando os hospitais não indicam antecipadamente quem vai fazer a escala.



Seguro profissional

O CHLN disse ao CM que todos os médicos inscritos na Ordem possuem um seguro de responsabilidade profissional, mas que a sua atividade clínica estará sob a cobertura do CHLN, apesar de serem externos.