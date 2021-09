Urgência de Torres Vedras encerrada por falta de médicos

O serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Oeste, em Torres Vedras, está encerrado. A denúncia foi feita pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM).



"Desde ontem à noite [segunda-feira], dezenas de macas acumulam-se, com equipas que chegam a ser um especialista e um interno e que ainda têm de assegurar a urgência interna", pode ler-se na nota.





Segundo o SIM, a situação prolongou-se durante segunda-feira, sem receber doentes em ambulâncias, nem pelo próprio pé, apenas situações onde há risco de morte. O SIM enviou um ofício ao Conselho de Administração do hospital, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e Ministério da Saúde. Exige a contratação de médicos.