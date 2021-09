Urgência de Torres Vedras lotada e a encaminhar doentes críticos para outras unidades

A Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras está a reencaminhar os doentes críticos para outras unidades, devido à elevada afluência de pessoas, o que provocou o congestionamento do serviço, informou a administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

"Os doentes críticos estão a ser reencaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para outras unidades hospitalares, de acordo com a situação clínica", confirmou à agência Lusa o conselho de administração (CA) do CHO, onde se insere o Hospital de Torres Vedras.

De acordo com a administração, a Urgência Geral da Unidade de Torres Vedras "tem estado muito congestionada nos últimos dias, devido à elevada afluência de doentes", situação que motivou o reencaminhamento dos pacientes críticos.