A falta meios humanos e materiais para acolher os utentes leva a que, desde segunda-feira, os doentes que dão entrada no serviço de Urgência do Hospital das Caldas da Rainha sejam reencaminhados para outros estabelecimentos de saúde no País.O conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste revelou ao CM que a Urgência Médico-Cirúrgica da unidade “está muito congestionada”, pelo que foi solicitado ao INEM que “não encaminhe doentes críticos para este serviço”.O aumento da procura não está diretamente relacionado com a pandemia.