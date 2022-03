O número de períodos em que a Urgência de Pediatria do Hospital de Faro funciona sem nenhum médico pediatra está a aumentar. A denúncia foi feita ao CM pelo presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, que avisa que a situação “está a agravar-se”.O problema da falta de pediatras nos hospitais algarvios já não é novo e, recentemente, levou mesmo a administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) a anunciar o encerramento do serviço durante três dias.