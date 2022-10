Urgência do Hospital de Leiria desvia doentes para outras unidades

O Serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André, em Leiria, contou apenas com dois dos quatro médicos necessários para assegurar o turno entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado, o que levou ao "encaminhamento da área de Medicina Interna, referenciado via CODU, para outras unidades" do Serviço Nacional de Saúde.Ao, o Centro Hospitalar de Leiria garantiu que o serviço "não esteve encerrado em nenhum momento", mas admitiu ter havido "alguns constrangimentos"."Temos que olhar com grande preocupação para a situação, que é calamitosa e não é nova", disse aoCarlos Cortes, da Ordem dos Médicos, adiantando que existe uma "grande sobrecarga" na Urgência do Hospital de Leiria, por falta de recursos e a "Medicina Interna não vai ter capacidade de resposta"."É a situação mais crítica na região Centro e das mais críticas no País", destacou o medico.