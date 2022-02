Urgência Pediátrica de Faro encerrada

A Urgência Pediátrica do Hospital de Faro esteve ontem encerrada devido à falta de profissionais de saúde.





A situação deveria manter-se durante o fim de semana inteiro, mas a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve conseguiu assegurar o atendimento às crianças com a integração provisória de três clínicos de Medicina Geral com experiência em atendimento a menores.



A unidade assume que se está a deparar com a “carência de médicos pediatras, a que se juntam algumas situações de baixa médica, que tornam impossível a constituição das equipas das Urgências Pediátricas” e lamenta “o transtorno causado”.