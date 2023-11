Urgência pediátrica do Hospital de Penafiel reabre segunda-feira

O Serviço de Urgência de Pediatria do Hospital de Penafiel vai reabrir na próxima segunda-feira e até ao final do mês, depois de ter fechado na terça-feira, por falta de médicos, por tempo indeterminado. Esta quinta-feira, em comunicado o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa informa que o serviço reabre segunda-feira, dia 20, até ao final do mês, de segunda-feira a sexta-feira, entre as 8H00 e as 18H00. Informa ainda a unidade hospitalar que nos dias restantes, o hospital de referência é o Hospital de S. João, no Porto.