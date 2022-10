Urgência Pediátrica do Hospital Distrital da Figueira da Foz encerrada das 00h00 às 08h00

As urgências pediátricas do Hospital Distrital da Figueira da Foz vão estar encerradas entre a meia-noite deste sábado e as 08:00 da manhã de domingo, confirmou à agência Lusa a porta-voz daquela unidade hospitalar.

O motivo para o encerramento, que se verifica pela primeira vez nesta unidade, é a falta de médicos que tem afetado os serviços de urgência de outros hospitais, adiantou.

"A urgência da pediatria vai encerrar a partir da meia-noite e reabre às 08:00 da manhã. Só não temos médico durante a noite", disse a fonte oficial do hospital, acrescentando que não "foi possível completar a escala" por falta de médicos.

As crianças da zona de abrangência daquela unidade hospitalar que surjam durante a noite "serão canalizadas para os hospitais de referência", no caso para o Hospital Pediátrico de Coimbra, informou a mesma fonte. "Não obstante poderem ir para outros hospitais. Temos o de Leiria e o de Aveiro", referiu ainda.

Segundo a mesma fonte, "esta é uma situação pontual, que ainda não se tinha verificado no hospital", sublinhou.

Nos últimos três meses, serviços de urgência de diversas especialidades e blocos de partos de vários hospitais do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionarem com limitações, devido à dificuldade em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.