A urgência pediátrica do Hospital do Barreiro vai estar encerrada a partir das 09h00 de terça-feira até às 09h00 de quinta-feira, não sendo efetuadas admissões a partir das 08h00, de julho a setembro. De acordo com uma fonte oficial da Proteção Civil, os doentes serão encaminhados para o Hospital Garcia de Orta ou para o Centro Hospitalar de Setúbal.Também a urgência de Obstetrícia/Ginecologia vai estar encerrada todas as semanas, desde as 20h00 de segunda-feira até às 08h00 de quinta-feira.