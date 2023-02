Urgência pediátrica noturna do hospital do Barreiro vai encerrar a partir de março

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disse esta sexta-feira à agência Lusa ter tido conhecimento de que a urgência pediátrica noturna do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) vai encerrar a partir de 01 de março.

De acordo com o presidente do SIM, Roque da Cunha, a administração do hospital convocou, na segunda-feira, uma reunião de emergência com o serviço de pediatria da unidade para comunicar a decisão.

Em declarações à Lusa, Roque da Cunha lamentou que os utentes da península de Setúbal estejam assim a ser tratados como portugueses de segunda uma vez que, na zona, já foram vividos momentos idênticos com encerramentos temporários da urgência pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada.