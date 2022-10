Apressão sobre as urgências dos hospitais cresceu nas últimas semanas, devido à maior afluência de doentes com problemas respiratórios. O Hospital de S. João, no Porto, confirmou ao CM um "aumento significativo da procura em outubro", com média de 801 episódios/dia, face aos 700 em setembro. O pico esta semana foi de 963, face aos 966 da anterior.









