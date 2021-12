Urgências cheias na Grande Lisboa travam assistência a grávidas

As Urgências de Ginecologia/Obstetrícia dos hospitais da área da Grande Lisboa estiveram, por um período de 22 horas, sem poder receber grávidas e parturientes encaminhadas pelo INEM. A denúncia parte do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha.“Entre as 12h00 de sábado e as 10h00 de domingo todas as Urgências estavam em contingência”, referiu Roque da Cunha, sublinhando que os hospitais visados foram os de “Setúbal, Barreiro, Almada, Cascais, Amadora-Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, e em Lisboa, São Francisco Xavier, Santa Maria e Maternidade Alfredo da Costa”.