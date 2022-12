Doentes que recorreram às Urgências dos hospitais no dia de Natal tiveram de esperar longas horas. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a meio da tarde os doentes urgentes com pulseira amarela esperavam três horas e 19 minutos, quando o tempo recomendado é de uma hora, segundo o portal do SNS.





Já no Santa Maria, Lisboa, a espera chegava às duas horas e 2 minutos. Em Setúbal, os doentes urgentes aguardavam duas horas e 51 minutos. No Garcia de Orta, Almada, um doente que chegou ao hospital à 01h30 não tinha sido visto por um médico às 15h40, mais de 14 horas depois, contou ao CM a mulher, Carla Figueiredo.