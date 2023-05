Os hospitais de Santa Maria e São José, em Lisboa, vão assegurar, a partir de segunda-feira, a urgência metropolitana nas especialidades de Gastrenterologia e Urologia, alternando a cada semana no período noturno.Entre as 08h00 e as 20h00 a Urgência na Área Metropolitana destas duas especialidades funciona diariamente, em presença física, tanto em Santa Maria como em São José, mas entre as 20h00/08h00 será em regime rotativo, com a Gastrenterologia em regime de prevenção e a Urologia em presença física.