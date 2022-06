Urgências de Obstetrícia Barreiro-Montijo encerradas esta noite tal como as de Portalegre

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) vão estar encerradas entre as 21h00 de hoje e até 09h00 de sexta-feira, prevendo-se também "constrangimentos" nas urgências de Pediatria do Hospital de Torres Vedras.

Também até às 08h00 desta quinta-feira, as utentes de ginecologia e obstetrícia que cheguem em ambulância ao Amadora-Sintra serão reencaminhadas para outros hospitais de Lisboa.

Na terça-feira, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) já tinha anunciado que as urgências de Obstetrícia do hospital de Portalegre iriam encerrar a partir das 05h00 de quarta-feira e até às 08:00 de sexta-feira.