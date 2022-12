O Natal celebra o nascimento de Jesus, mas muitos bebés não vão poder nascer nos hospitais onde as mães são acompanhadas. Nos próximos dois fins de semana, de Natal e de Ano Novo, há Urgências de Ginecologia/Obstetrícia (UGO)e blocos de partos (BP) que vão encerrar devido à falta de médicos.



Na região de Lisboa, as mais afetadas serão as utentes servidas pelos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e de Vila Franca de Xira.









Ver comentários