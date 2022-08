As Urgências Pediátricas de Faro e das Caldas da Rainha estiveram encerradas no fim de semana e segundo o Portal do SNS é previsto que o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, tenha o bloco de partos fechado entre as 09h00 e as 21h00 desta segunda-feira.













Apontado pelo presidente do Sindicato Independente dos Médicos como um exemplo de serviços encerrados, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, rejeitou qualquer constrangimento.