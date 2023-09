A Urgência de Obstetrícia do Hospital do Barreiro está, esta segunda-feira, condicionada com possível desvio de ambulâncias, depois de a Urgência de São Francisco Xavier, em Lisboa, só ter retomado a capacidade de internamento sábado à tarde, quando duas camas ficaram livres.Nos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e Garcia de Orta, em Almada, as Urgências estiveram fechadas no fim de semana de forma programada, devido ao plano ‘Nascer em Segurança’.